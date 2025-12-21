L’importanza di Leopoldo d’Asburgo: progetto per far conoscere il Granduca di Toscana

VALLE DEL SERCHIO - Iniziative in Valle del Serchio sulla figura che abolì la pena di morte

Si sono conclusi in questi giorni due importanti progetti realizzati da altrettante Associazioni del territorio e che hanno visto il coinvolgimento anche di diversi comuni della Valle del Serchio. Il tutto grazie al contributo di Regione Toscana in occasione delle celebrazioni dei duecentosessanta anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Granduca di Toscana.

Si è trattato di eventi e spettacoli dal vivo per far conoscere con linguaggi differenti questo personaggio molto caro ai toscani. Il primo a San Romano Garfagnana dove le Associazioni “il Circo e la Luna” e Sorgente d’Arte hanno incontrato i giovanissimi della primaria all’interno della biblioteca comunale.

A Borgo a Mozzano invece presso la Biblioteca Comunale si è svolto un altro incontro con i corsisti dell’UniTre che hanno così potuto apprezzare il profilo politico di Leopoldo, una figura non solo famosa per aver tolto la pena morte, ma specialmente per essere stato un promotore dei diritti umani in Toscana.