Lucca Comics 60 e non solo: a È Venerdì si parla degli eventi 2026

Gli eventi a Lucca nel 2026 saranno il tema centrale della prossima puntata di È Venerdì, in onda alle 21.30 su NoiTv. In studio l’assessore al turismo del Comune di Lucca Remo Santini e l’ex consigliera regionale della Toscana Valentina Mercanti, esponente del Partito Democratico.