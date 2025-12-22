Lucca tra le città più trafficate della Toscana

LUCCA - Lo rivela la classifica della Global Traffic Scorecard 2025 di Inrix.

Lucca è sul podio delle città toscane dove si passano più ore imbottigliati nel traffico, 22esima in Italia. A livello regionale, la città delle mura si posiziona solo dopo Firenze, quarta in Italia, intesa come area vasta che comprende anche la piana pratese, cioè la prima e terza città dell’Italia centrale per abitanti. Qui sono 51 le ore perse all’anno nel traffico, la velocità media è 21 km/h, mentre a Lucca, di 30. Lo rivela una classifica della Global Traffic Scorecard 2025 di Inrix, un rapporto annuale che analizza e classifica la congestione del traffico in oltre 900 città di tutto il mondo. Il criterio usato per stabilire l’ordine delle città congestionate dal traffico si riferisce solo al tempo in cui l’automobilista è fermo, non quello che trascorre in auto. La classifica toscana prosegue con Pistoia con 33 ore perse, Valdelsa, Pontedera, Arezzo, Siena, Viareggio, Livorno e infine Grosseto.