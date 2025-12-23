Natale e il menù magro a miglio zero: l’invito di Coldiretti Toscana

PROVINCIA DI LUCCA - La proposta dei pescatori per la vigilia di Natale. Scegliere triglie, seppie e pesci prete

Triglie, pesce prete, seppie e non solo. Il pesce povero alla conquista della tavola della vigilia di Natale, dalla costa all’entroterra toscano. È il menù a miglio zero proposto dei pescatori di Coldiretti Pesca Toscana, scegliendo tra le tante specie che popolano in inverno le area che coincidono con le zone dell’Alto Tirreno e Liguria Sud e dell’Arcipelago Toscano. Ottanta euro per mettere a sedere quattro persone, per quattro portate di pescato locale. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Interreg IT FF Marittimo “Core”.

“La cena della Vigilia è l’occasione per riscoprire e valorizzare la grande varietà di prodotti ittici catturati dalla piccola pesca regionale. – spiega Coldiretti Toscana – Il nostro mare è fortunatamente pieno di specie buone, gustose e ricchissime di Omega-3 come triglie, gallucci, pesci prete, cicale, seppie, torpedini, razze che garantiscono freschezza, tracciabilità e sicurezza alimentare. Varietà anche economiche rispetto a molti prodotti importanti spesso spacciati per Made in Italy sulla cui provenienza non ce alcuna certezza”.