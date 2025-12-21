Nucita saldamente al comando; verso il trionfo al Ciocchetto

MOTORI - E' in pieno svolgimento la seconda e decisiva tappa del 34° rally del Ciocchetto - Memorial Maurizio Perissinot. A 2 Ps dalla fine il siciliano Andrea Nucita guida con 9" di vantaggio sul grande favorito Fabio Andolfi. Michelini insidia Tosi per il terzo gradino del podio. Il versiliese Gianandrea Pisani è al comando nella Rally 3. Nuovo collegamento a partire dalle ore 14 su Noi Tv.

La seconda giornata del 34° Ciocchetto Event si apre con la disperata voglia di Fabio Andolfi di andare a recuperare 10″ sul leader Andrea Nucita. Pochi, tanti ? Beh in un rally insidioso ma corto come questo parecchi se non troppi. Ma il savonese pare crederci e fin dal primo stadio e dal primo noitv attacca con veemenza rosicchiando alla fine però meno di 2″. Siamo sul filo avrebbe detto l’equilibrista di turno. L’altro posto sul podio pare roba del reggiano Tosi a rendere davvero popolar nazionale (Liguria, Sicilia ed Emilia Romagna) il rally sotto l’albero. Michelini e Butti sgomitano per la quarta piazza. Tra le rally 3 Gianandrea Pisani si conferma leader e ribadisce tutto il suo talento. Ma siamo solo all’abbrivio e la mattinata è molto lunga. Ed infatti Nucita fa subito capire al grande rivale che non è il caso ristabilendo le giuste distanze. Tosi si gode (finora) il terzo posto mentre Michelini risale al quarto e ha ancora una piccola speranza di podio. Intanto su tutto il Ciocco incombe un nebbione clamoroso e il fondo stradale è a dir poco viscido e insidioso. Si procede senza grandi sussulti nella lotta al vertice mentre Michelini rosicchia qualcosa su Tosi e si fa minaccioso anche Butti che vince due prove di fila.

I motori torneranno a rombare sul Colle di San Quirico nel week end dal 27 al 29 marzo per il 49° rally del Ciocco e della Valle del Serchio. Ancora de decidere se si correrà venerdì e sabato oppure sabato e domenica. Di sicuro la partenza come un anno fa avverrà dal lungomare di Viareggio.