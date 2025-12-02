Pari opportunità, Ilaria Tosi nuova presidente della commissione provinciale

LUCCA - L'organismo si è insediato a Palazzo Ducale ed è formato da 20 rappresentanti: ecco tutti i nomi.

Sono 20 i rappresentanti della nuova Commissione provinciale delle pari opportunità di Lucca. L’organismo, rinnovato dopo l’approvazione della delibera in Consiglio provinciale, si è insediato nei giorni scorsi a Palazzo Ducale, con una prima riunione convocata nella sala giunta.

La commissione provinciale P.O. – composta da rappresentanti delle Associazioni datoriali, delle Organizzazioni sindacali, dei partiti politici, degli Ordini Professionali e da cittadine/i con esperienza di carattere scientifico, culturale, professionale, sociologico, economico e politico in riferimento ai compiti della Commissione – è formata da Rosella Baroni, Roberto Ceccatelli, Angela Cicaci, Susanna Consorti, Alessia Donati, Maria Grazia Fontana, Valentina Friz, Elena Madalina Golea, Daniela Grossi, Valentina Mian, Lia Chiara Micciché, Francesca Molteni, Giuseppa Morreale, Elena Picchetti, Daniela Ricchetti, Stefania Sandreschi, Andrea Giuseppe Simi, Grazia Sinastra, Gabriella Tolaini e Ilaria Tosi.

Durante la prima riunione della Commissione, aperta con i saluti del presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci e coordinata da Maria Teresa Leone, consulente dell’ente per le politiche di pari opportunità, è stata eletta la presidente Ilaria Tosi che sarà coadiuvata dalle due vicepresidenti Susanna Consorti e Valentina Friz. La Commissione provinciale P.O. opera con la finalità di dare espressione alla differenza di genere, promuovendo e sostenendo le pari opportunità nei vari ambiti della vita sociale, politica, economica e culturale della provincia e operando inoltre per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne. Un intento specifico della Commissione è quello di cogliere i bisogni e le esigenze anche del mondo della disabilità, per garantire pari opportunità anche in questo delicato contesto sociale.

La nuova commissione p.o. della Provincia rimarrà in carica fino al termine del mandato del presidente della Provincia. Per ulteriori informazioni: 0583-417773/417750; centro.po@provincia.lucca.it