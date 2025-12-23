Piscina, respinto i ricorsi del Circolo del Nuoto: il Tar dà ragione al Comune

LUCCA - Il tema del contendere era l'affidamento della gestione della piscina del Palasport.

Il Tar della Toscana respinge i ricorsi presentati dal Circolo del Nuoto Lucca riguardo alla procedure di affidamento della gestione della piscina del Palasport Lucca. In particolare ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso del Circolo del Nuoto Lucca contro il Comune di Lucca per la determinazione dirigenziale n. 595 del 2025 con la quale era stata revocata, in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Toscana n. 1134/2024, l’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina del Palatagliate; ha respinto l’impugnativa e le domande di risarcimento dei danni e di liquidazione dell’indennizzo relative alla determinazione del Comune di Lucca n. 928 2025, con la quale era stato disposto l’annullamento «in autotutela» della precedente determina dirigenziale n. 595 del 2025.

Il Tar ha infine respinto l’azione di ottemperanza e dichiarato inammissibili le domande di nullità e di annullamento della determinazione n. 928/2025, condannando l’associazione ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge riguardante i ricorsi presentati dal Circolo del Nuoto Lucca.