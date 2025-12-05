Presentato a Castelnuovo il torneo Azzurrina Partner Cup

A Castelnuovo, presso lo stadio Alessio Nardini, è stato presentato il torneo Azzurrina Partner Cup che qui si svolgerà sabato 27 dicembre. A presentare l’edizione 2025, in una sala riunioni dello stadio particolarmente gremita, è stato Piero Landi.

A Castelnuovo, presso lo stadio Alessio Nardini, è stato presentato il torneo Azzurrina Partner Cup che qui si svolgerà sabato 27 dicembre. A presentare l’edizione 2025, in una sala riunioni dello stadio particolarmente gremita, è stato Piero Landi, che come organizzatore ha curato questo evento con grande impegno insieme agli altri protagonisti dell’iniziativa, l’azienda Fonte Azzurrina, e l’U.S. Castelnuovo, la società che ospita il torneo da due edizioni, che sono stati rappresentanti da Manolo Sciaulino la prima e da Alessandro Vichi, presidente del Castelnuovo

La manifestazione calcistica è riservata alla categoria Giovanissimi B 2012 e vi parteciperanno, 12 squadre provenienti da società calcistiche di tutta la Toscana.

Nella presentazione si è entrati nei dettagli di questa edizione che vede anche prestigiose collaborazioni e patrocini, ma soprattutto l’importante partnership con la Fondazione Meyer, per la raccolta di fondi per l’ospedale pediatrico. Come annunciato dal presidente Vichi, metà dell’incasso di sabato 27 dicembre sarà devoluto alla Fondazione.

Tra i presenti anche il sindaco di Careggine Lucia Rossi, il consigliere delegato allo sport di Castelnuovo Carlo Biagioni, Massimo Turri presidente dell’Associazione Autieri, il dott. Duccio Boldrini della Fondazione Meyer, Giorgio Merlini delegato regionale della Figc.

Dell’evento sarà media partner anche la nostra emittente che sarà presente con le sue telecamere per raccontare la manifestazione.