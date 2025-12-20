Pronto Dottore, aperto il primo ambulatorio alla Misericordia di Capannori

CAPANNORI - Taglio del nastro, questa mattina nella sede della Misericordia di Capannori, per il primo ambulatorio del ‘Pronto Dottore’, il progetto per garantire il diritto alla salute anche alle persone in difficoltà lanciato dal Comune e condiviso dalla Usl Toscana Nord Ovest, dalla Misericordia e dalla Croce Verde del territorio e da tanti medici volontari che hanno dato la disponibilità.
L’iniziativa, supportata dalla Fondazione Cassa di Risparmio, mira a far accedere a visite specialistiche gratuite le persone più fragili: chi ha un Isee inferiore a 20.000 euro, i bambini di età inferiore ai 14 anni, le persone che vivono con un familiare con disabilità certificata in condizione di gravità e quelle che usufruiscono dei servizi sociali del Comune.
La segreteria del ‘Pronto Dottore’ sarà contattabile da lunedì al numero di telefono 0583.1389900.
Per il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro è la concretizzazione di un progetto inseguito da tempo.