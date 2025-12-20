Referendum, la Fondazione Einaudi lancia a Lucca il comitato per il sì

LUCCA - Con una conferenza stampa nel ridotto del Teatro del Giglio è stato presentato il Comitato referendario promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi per la separazione sulle carriere. Ad introdurre i lavori è stato il giornalista e saggista Federico Bini.

La parola è stata poi presa da Corrado Besozzi, referente della Fondazione Luigi Einaudi per la Toscana che ha ringraziando dell’adesione al Comitato il Sindaco di Lucca, Mario Pardini, e l’Associazione “Altero Matteoli per la Libertà e il Bene Comune” che è presente con Marco Martinelli. Sono intervenuti anche gli avvocati Lodovica Giorgi e Marco Agnitti.