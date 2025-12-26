Riconosciuto a Vergamini-Fabrizi il Trofeo Nazionale prove di Media

MOTORI - Anche nel 2025 Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi dominano nella Regolarità a Media Auto Moderne per il terzo anno consecutivo.

Ci è voluto un ricorso formale per far correggere un errore nella compilazione delle classifiche ufficiali, Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi hanno vinto per il terzo anno consecutivo il Trofeo delle prove a Media nel Campionato Italiano Grandi Eventi Auto Moderne, campionato che si era concluso ad ottobre in Sicilia con la Targa Florio Classica. Sempre nel 2025 nella stessa specialità i due lucchesi in settembre avevano vinto al Mugello anche la gara valida per il Campionato Italiano regolarità a media in prova unica.