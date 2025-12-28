Trofeo Acqua Azzurrina, vincono S.Giuliano, Capezzano e… Fondazione Meyer

Una giornata fredda ma limpida ha caratterizzato l’edizione 2025 del Trofeo Acqua Azzurrina dedicato al Calcio Giovanile della Toscana e riservata alla categoria Giovanissimi B.

12 le formazioni che hanno dato vita al torneo organizzato, oltre cha dalla Società Acqua Azzurrina, dall’US Castelnuovo e dall’ amministrazione Comunale con la fondamentale collaborazione di molti sponsor.

La giornata è stata caratterizzata anche dall’accordo con la Fondazione Mayer che ha beneficiato di metà dell’intero incasso della manifestazione, un bel segnale in perfetto clima natalizio che arriva dalla Garfagnana

Il torneo si è concluso con il successo del San Giuliano Terme che in finale Oro ha battuto il forte Porcari per 2 a 0. Il match si è sbloccato nel secondo tempo quando Macelloni ha realizzato un gol su calcio di punizione da grande distanza. Nel finale Fiocco ha sigillato il risultato al termine di una bella azione personale.

La finale Argento ha messo in campo un derby versiliese, con il Cgc Capezzano che ha prevalso per 2-0 sul Camaiore, grazie ai gol di Cagnoni e Bonotti.