UPC SDH Camaiore corsaro a Castelfranco sale al terzo posto

PALLAVOLO B MASCHILE - A Castelfranco di Sotto l’obiettivo erano i 3 punti e i 3 punti sono arrivati. L'UPC Camaiore batte 3-1 il Toscana Garden Arno dell’ex-Andrea Andreini. Paoletti & C. si sono aggiudicati il primo set 17-25, salvo poi lasciare il secondo ai padroni di casa 25-16. Di nuovo in campo col piglio giusto, e nonostante le difficoltà riscontrate in settimana, la squadra di coach Mattioli ha chiuso nei due set successivi sul 20-25 e 21-25.

Un successo importante che vale anche il terzo posto in classifica con 21 punti insieme a CivitaCastellana e Jumboffice e alle spalle della capolista Tuscania e del Pontedera. Un risultato prezioso che mantiene la compagine camaiorese a soli 5 punti dalla vetta e tre lunghezze dallo stesso Pontedera che sarà anche il primo tosto avversario del 2026. Al rientro dalla sosta infatti, l’Upc Sdh scenderà in campo al Pala Camaiore domenica 11 gennaio (ore 18) opposto alla seconda forza del girone E della serie B di pallavolo maschile. Soddisfatti per aver chiuso la prima fase stagionale con una bella vittoria in trasferta adesso coach Mattioli e tutta la squadra dovranno concentrarsi sulla seconda parte del torneo anche per capire se e come, al di là dei vari contrattempi avuti finora, saranno davvero in grado di recitare un ruolo ancor più centrale in questo campionato tanto avvincente e difficile.