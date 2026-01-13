40 posti di lavoro in meno con gli accorpamenti scolastici

Toscana - Il governo ha commissariato la Regione Toscana e procederà di imperio ai matrimoni forzati tra istituti. Nonostante il ricorso al Presidente della Repubblica e il conteggio sottostimato degli studenti. Dei 16 accorpamenti in regione, 4 sono in provincia di Lucca e 3 a Massa-Carrara. A rischio decine di posti di lavoro

Secondo il governatore toscano sono dunque motivi “ragionieristici” che hanno spinto il governo a commissariare 4 regioni e a forzare la mano sugli accorpamenti scolastici. Vista la recente scelta del commissario, in Toscana non ci sono molte speranze di evitare la mannaia del governo e questo nonostante il ricorso alla Presidenza della Repubblica e nonostante il conteggio sottostimato degli studenti, che sarebbero 8mila in più di quelli considerati dal ministero dell’Istruzione

4 i matrimoni forzati in provincia di Lucca: in Versilia il Carducci con il Barsanti-Matteucci e lo Stagi con il Piaggia; in media valle il comprensivo di Bagni di Lucca con quello di Borgo a Mozzano e nella piana in il comprensivo Montecarlo-Villa Basilica con quello di Porcari.

4 accorpamenti che in provincia di Lucca costeranno 40 posti di lavoro. Conseguenze analoghe sono previste nella provincia apuana con gli accorpamenti di Marconi-Galilei a Carrara, Malaspina e Comprensivo 6 a Massa e Tifoni con Perrari a Pontremoli.