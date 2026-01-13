Assi viari, Capannori fa ricorso: “Serve il collegamento con il Frizzone”

CAPANNORI - Si riaccendono le infinite polemiche dopo l'approvazione del progetto definitivo. Il sindaco Del Chiaro non ci sta: "Senza il collegamento con il casello autostradale del Frizzone, l’asse è monco e non porta benefici. Facciamo ricorso al Tar".

Il 2026 doveva essere l’anno degli assi viari e invece, neanche il tempo di arrivare a metà gennaio, e si sono riaccese le infinite polemiche. Quando ormai sembrava tutto indirizzato verso la gara per far partire i lavori, il Comune di Capannori stoppa ancora tutto, boccia il progetto definitivo e annuncia un ricorso al Tar. Il sindaco Del Chiaro chiede anche alla Regione Toscana di intervenire e di far rispettare ciò che è stato sottoscritto dopo il tavolo tecnico. Un’iniziativa che però qualche miglioria l’avrebbe portata. Il 2026 l’anno degli assi viari? Se il buongiorno si vede dal mattino…

Le dichiarazioni del sindaco Del Chiaro e le motivazioni del ricorso

“La Ponte a Moriano-Antraccoli non serve a nulla e a nessuno. L’asse deve arrivare fino al casello autostradale del Frizzone passando dalla viabilità di collegamento proposta dal Comune e condivisa da tutti gli Enti interessati, oppure è un’opera monca che non porta alcun beneficio alla Piana di Lucca. Per questo motivo, come Comune di Capannori, facciamo ricorso contro l’approvazione del progetto definitivo da parte del commissario Anas: all’interno del documento non c’è la garanzia della realizzazione contestuale del collegamento fra la rotonda di Antraccoli e il casello del Frizzone, e non c’è la fonte di finanziamento di questo importante tratto, indispensabile per definire l’asse viario un primo lotto funzionale. Oggi non siamo negli anni Sessanta, non basta fare un’opera anche a metà, l’opera deve essere fatta bene”. A parlare è il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, e lo fa dopo aver approfondito le carte inviate da Commissario e Regione e dopo averle fatte esaminare anche al legale che supporta l’Ente su questa partita.

“Come amministrazione siamo perfettamente coerenti con quanto già espresso – prosegue il primo cittadino Del Chiaro –. A novembre 2024, terminata la conferenza dei servizi, c’era un impegno politico e amministrativo serio rispetto alla condizione posta dal Comune di Capannori: si stava lavorando a una convenzione fra Anas e Rfi per far passare ad Anas la competenza di realizzare quella viabilità di collegamento con il casello autostradale e anche lo stanziamento economico necessario. Poi mesi di silenzio e poi un’approvazione che, invece, non dà alcuna garanzia rispetto alla funzionalità dell’opera stessa: credo anche anche un bambino capirebbe che fare una viabilità da 160 milioni di euro per portare i tir da Ponte a Moriano ad Antraccoli non ha molto senso, anzi, sarebbe un danno enorme per la Piana di Lucca, tutta, non soltanto per Capannori. Nella delibera della Regione Toscana, la condizione per l’assenso da noi posta è ben evidenziata e chiede la contestualità della realizzazione. La risposta da parte del Commissario Anas è invece vaga e rimanda a strumenti di programmazione successivi. Per noi è inaccettabile e per questo facciamo ricorso. Accanto all’atto formale del ricorso, chiederemo anche alla Regione Toscana di tutelare il territorio come ha sempre fatto, e di lavorare assieme a noi perché l’asse sia realizzato nella sua interezza, come è necessario perché risolva gli annosi problemi di traffico con cui convivono tanti paesi della Piana di Lucca”.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO