Assi viari, Pieretti: “Capiamo disappunto di Capannori, ma temiamo ripercussioni ricorso al Tar”

PIANA DI LUCCA - Dopo la presa di posizione del sindaco Giordano Del Chiaro, parla il vicepresidente di Confindustria Toscana Nord

“In un mondo ideale, un’opera a lungo attesa dovrebbe essere realizzata nella sua interezza. Questa sarebbe il naturale esito della strada “assi viari lucchesi” che nel suo primo stralcio funzionale, originando da Ponte a Moriano, dovrebbe consentire al traffico pesante – quello per il quale l’arteria è soprattutto e da decenni invocata – che la percorre di giungere al casello autostradale del Frizzone, e permettere ai mezzi di immettersi in A11. Comprendiamo il disappunto del sindaco di Capannori, che è anche il nostro, quello delle imprese e quello dei trasportatori.

Tuttavia, poiché non siamo in un mondo ideale, temiamo che opporsi con un ricorso al Tar alla soluzione di minima, che intanto garantirebbe un primo stralcio dei lavori, abbia importanti ripercussioni: significa come minimo di ritardare l’avvio degli interventi e soprattutto vediamo concreto il rischio che i fondi intanto stanziati siano allocati altrove e che quello che sarebbe potuto essere un primo significativo passo per ottenere gli assi viari naufraghi in maniera definitiva e non recuperabile.

Ci poniamo in ogni caso fin da subito a disposizione del sindaco di Capannori e degli altri Sindaci della Piana di Lucca, per stimolare ogni possibile azione che garantisca la realizzazione del collegamento fino al casello autostradale e allo scalo merci del Frizzone e la realizzazione di opere ulteriori a corredo,quali, ad esempio, l’apertura di un ulteriore casello autostradale a Mugnano, almeno per i mezzi pesanti,nella logica di sviluppare sistemi intermodali efficienti. Ricordiamo infatti, a chi parla di opera ormai inutile, che non tutte le aziende potranno dotarsi di tronchetti ferroviari e che per raggiungere lo scalo merci serve comunque un trasporto su gomma. Inoltre, il sistema intermodale non è ancora perfetto, a causa dell’inadeguatezza di molte gallerie delle tratte ferroviarie. Il nostro auspicio è che si evitino posizioni rigide, che non giovano alla causa del miglioramento complessivo della viabilità, necessario soprattutto ai fini ambientali”.