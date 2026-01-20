Cultura, dalla Regione il contributo di un milione a sostegno dell’Art Bonus nazionale

TOSCANA - La Regione Toscana conferma il proprio impegno del Fundrising per sostenere la cultura. Il punto della situazione lo ha fatto l'assessora Cristina Manetti a Firenze, in occasione della tappa toscana del tour "Road To – Più Fundraising Più Cultura”, il programma di sensibilizzazione sul tema della raccolta fondi in ambito artistico e culturale, promosso dalla Scuola di Fundraising di Roma.

Manetti ha ricordato che la Toscana è stata la prima in Italia a varare una legge sull’Art Bonus regionale, affiancandola a quella nazionale che, dal 2014, sta raccogliendo fondi significativi per il sostentamento della cultura.

L’evento più importante della giornata è stato la Lectio Magistralis di Massimo Coen Cagli fondatore e direttore scientifico della Scuola di Fundraising di Roma, alla quale sono seguiti alcuni moduli formativi su specifici strumenti di fundraising (tra cui, un approfondimento sull’Art Bonus nazionale e regionale).