“Degrado al Campo di Marte”: Fantozzi (Fdi) chiede un sopralluogo

LUCCA - Effettuare un sopralluogo al Campo di Marte per capire cosa sta accadendo all'ex ospedale di Lucca. La richiesta la avanzerà il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi, con un'interrogazione urgente, alla prossima seduta dell'assemblea a palazzo del Pegaso.

Fantozzi riferisce di aver ricevuto segnalazioni su due episodi che testimonierebbero una situazione di degrado degli edifici della cittadella sanitaria.

In primo luogo una finestra sarebbe caduta addosso ad un’operatrice sanitaria che la stava aprendo, tanto da indurla a denunciare l’episodio per infortunio.

Poi si sarebbe verificato il distacco di un pezzo di intonaco di notevoli dimensioni all’ingresso di un padiglione e solo per un caso non ci sono state conseguenze per le persone.

Gli episodi, spiega il consigliere regionale, riguarderebbero in particolare il padiglione C, quello della Casa della Salute, ma pongono interrogativi sulla stato di salute di tutto il centro sanitario e su come viene condotta la manutenzione su murature ed infissi.

Al momento dalla Usl Toscana Nord Ovest non sono arrivate repliche a Fantozzi. Ma un intervento è atteso nelle prossime ore.