Due volti nuovi per una Virtus sempre più giovane e…forte

ATLETICA - La stagione 2026 dell’Atletica Virtus Lucca inizia subito con due nuovi tesserati: si tratta dei due ostacolisti Francesco Moreno Ibidi (nella foto) e Valeria Bellini che andranno a rafforzare rispettivamente la squadra maschile e quella femminile. Giovani, motivati, determinati e con tanta voglia di fare bene in maglia biancoazzurra.

Francesco Moreno Ibidi, classe 2004, specialista dei 400 ostacoli e proveniente da Safatletica Piemonte, vanta un personale di 50”98 registrato ai campionati italiani Assoluti di La Spezia nel 2024. “Francesco Ibidi – afferma il direttore tecnico Matteo Martinelli – è un atleta giovane e molto forte. Nel 2026 sarà ancora categoria Promesse e andrà a integrarsi alla perfezione nella progettualità sui giovani che ormai contraddistingue la strategia Virtus e che non riguarda solo ed esclusivamente il settore giovanile. Crediamo molto nelle potenzialità di Ibidi e il suo arrivo in maglia Virtus vuole essere, questo infatti è il mio auspicio in qualità di DT, l’ennesima visione di lungo periodo che già in passato ha portato atleti giovanissimi alla ribalta nazionale e internazionale come è stato per Matteo Oliveri tanto per citarne uno.

Nella squadra femminile invece arriva la classe 2006 Valeria Bellini, Promessa al primo anno proveniente dall’Atletica Cascina, giovane e di buone prospettive, specialista dei 400 ostacoli, dove vanta un personal best di 1’03”97 realizzato a Grosseto lo scorso giugno, ma validissima anche sui 400 metri e che potrà dare man forte anche alla 4×400. “L’innesto di Valeria Bellini nel gruppo femminile – aggiunge il direttore tecnico Matteo Martinelli – va a completare e rafforzare la squadra femminile che in questa stagione si presenta in una serie A Bronzo difficilissima in cui centrare la serie A unica a sedici squadre è impresa assai improba, ma anche in questo caso l’obiettivo è crescere con le giovani, con il settore giovanile e con le collaborazioni sul territorio come quella bellissima e di reciproca soddisfazione che ormai da un decennio va avanti con il Gruppo Sportivo dei Marciatori di Barga, sempre con la consapevolezza delle scelte, con la forza delle idee senza perdere di vista gli obiettivi per dare lustro per altri 50 anni all’Atletica Virtus Lucca”.