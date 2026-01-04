Il bel tempo dà lo slancio al primo fine settimana di saldi

VIAREGGIO - Centinaia di persone hanno riempito la passeggiata viareggina, con moltissimi che sono subito partiti a caccia di affari per il primo fine settimana dei saldi invernali. La maggioranza parte con un budget da rispettare, più in meno in linea con la spesa media pro capite di 139 euro prevista da Confcommercio Toscana.

È stato baciato dal bel tempo il primo fine settimana di questi saldi invernali, e complice il meteo favorevole, anche la passeggiata di Viareggio si è riempita di persone a caccia di affari, che non sembrano essere tardati ad arrivare. E se qualcuno parte con già in mente un obiettivo ben preciso, sono molti di più quelli che decidono cosa comprare sul momento, anche, e soprattutto, in base allo sconto sul cartellino. Quasi tutti però partono con in mente un budget non altissimo, in linea con quanto previsto da Confcommercio, che ha stimato una spesa media di 139 euro a testa. Resta da vedere però, quanti riusciranno a rispettarlo realmente, e quanti si faranno trascinare dalla convenienza degli acquisti.