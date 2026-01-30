Il Comune di Altopascio cerca sette nuovi ortisti

ALTOPASCIO - C’è tempo fino a venerdì 27 febbraio per presentare la domanda di assegnazione di uno degli orti situati nell’area della Paduletta

L’area della Paduletta di Altopascio, dove da anni fioriscono orti urbani, cerca sette nuovi ortisti. C’è tempo fino a venerdì 27 febbraio per presentare la domanda di assegnazione di uno degli orti situati nell’area gestita dall’associazione Auser Verde e Soccorso Argento.

Gli appezzamenti, ciascuno della superficie di 40 metri quadrati, si trovano tra via Regione Piemonte e via Regione Emilia-Romagna, in un grande parco residenziale che negli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento per la comunità.

“Un progetto – commenta l’assessore all’ambiente Daniel Toci- che ha restituito al quartiere, fortemente residenziale, uno spazio verde condiviso, dedicato alla coltivazione e alla socialità. Uno spazio riqualificato e rinnovato, grazie anche a un lavoro che cresce anno dopo anno da parte dell’associazione Auser”.

I cittadini interessati devono compilare l’apposita domanda disponibile sul sito del Comune di Altopascio e inviarla entro il 27 febbraio all’indirizzo email auser.altopascio@hotmail.it. Qua il link della domanda.