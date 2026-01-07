Il giovane Ianis Cruceru vince il prestigioso Lemon Bowl a Roma

Guido Casotti

TENNIS - Prestigiosa vittoria di Ianis Cruceru (CT Al Poggio Lucca) che ha vinto il torneo internazionale "Lemon Bowl" under 14 a Roma, una delle competizioni più prestigiose del tennis giovanile: in passato se lo sono aggiudicati Berrettini e Musetti tanto per citarne due. In finale il giovane tennista lucchese, seguito dal maestro Marco Polacci, ha battuto Samuel Tigani.

Inoltre Ianis fa parte anche della squadra della Toscana che a fine 2025 ha vinto il campionato italiano a squadre a Tirrenia superando Veneto, Lombardia e Piemonte.