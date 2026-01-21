“Il punto nascita a Barga non è a rischio chiusura”

BARGA - Nascono meno bambine e bambini – in Toscana come in Italia, – e soglie e parametri che autorizzano l’apertura di punti nascita andrebbero dunque rivisti. Non possono più essere quelle di dieci anni fa, quando la natalità era ben diversa.

L’appello al Governo nazionale, è arrivato nei giorni scorsi dal presidente della Toscana Eugenio Giani e dall’assessora al diritto alla salute e alle politiche sociali Monia Monni. E questo ha riacceso i riflettori sui punti nascita, tra i ventidue presenti in Toscana, che sono al di sotto dei 500 parti l’anno.

Tra questi anche Barga con i suoi 170 parti. Ma per Barga arriva dal consigliere regionale Vittorio Salotti una buona notizia.

L’impegno, assicura Salotti, non mancherà anche per gli altri punti nascita sotto la lente. A commentare le buone notizie per Barga, anche il responsabile del punto nascita.