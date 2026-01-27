Imprese extracomunitarie, Lucca quarta in Toscana

L'imprenditoria extracomunitaria è diventata una componente strutturale dell'economia toscana ed anche a Lucca che conta più di 5 mila imprese a conduzione straniera, ovvero il 10,4 per cento dell'imprenditoria regionale. La provincia è quarta dopo Firenze che si conferma polo principale con il 27% del totale, Prato (14%) e Pisa /11,4).

E’ quanto emerge da uno studio di di Susini Group StP, studio fiorentino leader nella consulenza del lavoro. In totale a livello regionale sono 48.600 le imprese extracomunitarie che generano un fatturato complessivo di 6,3 miliardi di euro e impiegano oltre 49.250 lavoratori italiani. Un dato significativo che evidenzia come, sempre secondo lo studio, mentre le imprese a conduzione italiana hanno registrato una contrazione del 6,4% dal 2013, quelle extracomunitarie sono cresciute del 27,3%, colmando vuoti produttivi e contribuendo alla vitalità economica regionale. I settori che caratterizzano l’imprenditoria straniera a Lucca sono il commercio che in toscana assorbe il 37,2 per cento delle imprese extracomunitarie, seguito dalle costruzioni e della ristorazione.