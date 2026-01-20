L’Altra Toscana si costituisce, ma non correrà a Viareggio

VIAREGGIO - Il progetto civico ideato dall'attuale sindaco viareggino si dota di Statuto e Regolamento delle Affiliazioni e dà ufficialmente il via alle attività di coordinamento delle liste civiche della Toscana che vorranno aderire alle linee guida dell'associazione. L'Altra Toscana però non correrà alle ammnistrative di Viareggio, ma si prepara a supportare le liste civiche locali che lo richiederanno

Dopo mesi di gestazione, l’associazione politico-culturale “L’altra Toscana” si è strutturata ed ha dato il via ufficiale alle proprie attività, ma ha anche già annunciato che non correrà con una propria lista alle elezioni amministrative di Viareggio, in programma per questa primavera.

Il soggetto civico e apartitico di respiro regionale, ideato dall’attuale sindaco viareggino Giorgio Del Ghingaro e fondato da realtà provenienti da Fiesole, Scandicci, Figline, Poggibonsi, Ponsacco, Gallicano, Collesalvetti e Viareggio, non vuole infatti diventare un’unica grande lista civica, ma bensì un punto di riferimento per le varie liste civiche della Toscana che vi aderiranno, facendo propri statuto, manifesto e Regolamento delle affiliazioni dell’Altra Toscana. L’obbiettivo è infatti creare un soggetto in grado di coordinare le liste civiche locali in un progetto politico condiviso a livello regionale, ma mantenendo esperienze e peculiarità di ciascun territorio. Ma in cosa consisterà il supporto offerto da questa rete civica regionale?

Tornando sulle amministrative di Viareggio, tutto lascia pensare che le liste civiche appartenenti all’attuale amministrazione entreranno a fare parte de L’Altra Toscana, anche se, come spiega il sindaco Del Ghingaro, tutto è ancora da decidere.