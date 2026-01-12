L’Azienda Usl Toscana Nord replica alle accuse su un Campo di Marte “in degrado”

LUCCA - Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi aveva criticato lo stato della struttura e citato due incidenti avvenuti di recente. L'azienda sanitaria ha replicato punto su punto

L’Azienda USL Toscana Nord ovest replica al consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, che aveva parlato di degrado alla Cittadella della Salute “Campo di Marte” di Lucca.

Nella precisazione, la USL, sottolinea il fatto che i due episodi citati dal consigliere “hanno una genesi molto diversa”

“La finestra che ha avuto un cedimento rientra in un intervento effettuato con fondi PNRR, tuttora in corso, che prevede l’adeguamento sismico dei due edifici delle attuali Cure intermedie (futuro Ospedale di Comunità). L’impresa aveva dato alla direzione dei lavori tutte le assicurazioni che l’intervento era concluso e gli infissi erano stati rimontati in modo sicuro. A questo punto tutti gli infissi modificati, compresa ovviamente la finestra interessata dal cedimento, sono stati bloccati in attesa di una nuova verifica. ”

“Per quanto riguarda la caduta di calcinacci, l’umidità legata alle piogge è penetrata nel rivestimento, facendo saltare alcuni pezzi di intonaco. La ditta che ha in gestione la manutenzione del presidio si sta organizzando per il ripristino della situazione originaria.”

“Molti degli edifici del Campo di Marte – conclude la USL – presentano un’anzianità non certo trascurabile, ma l’impegno dell’Azienda nel mantenimento della struttura è notevole. Tra pochi giorni verrà aperto il cantiere per il primo lotto di lavori di sistemazione del tetto e delle facciate del padiglione storico (il B) con un quadro economico di 2 milioni di euro, il che si aggiunge ai lavori al padiglione C e a quelli per 600.000 euro al padiglione A.