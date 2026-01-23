Lucca in Maschera, presentato il calendario dell’edizione 2026

LUCCA - Appuntamenti dal 24 gennaio al 22 febbraio. Miss Italia madrina del grande corso sulle Mura con il Carnevale di Viareggio

I giganti di cartapesta nelle piazze del centro storico, come piazza Napoleone o piazza San Michele; il Carnevale di Viareggio sulle Mura storiche ma soprattutto la prima volta in Toscana dell’Eurocarnevale. È stata presentata la quarta edizione di Lucca in Maschera, in programma dal 24 gennaio al 22 febbraio. Un mese di eventi che si chiuderà con il concerto di Amedeo Minghi, all’Auditorium di San Romano, e che trasformeranno il centro storico di un grande palcoscenico, grazie anche alla rinnovata sinergia con il Carnevale di Viareggio. Presente alla presentazione la presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci, insieme agli assessori lucchesi Remo Santini, Mia Pisano e Paola Granucci.

Apertura con gli oltre 800 figuranti provenienti da Austria, Svizzera, Germania, Slovenia e Italia della 30esima edizione dell’Eurocarnevale, mentre un altro evento clou sarà domenica 8 febbraio, con la sfilata sulle Mura del Carnevale di Viareggio. Madrina del corso, Katia Buchicchio, Miss Italia 2025. Spazio alle famiglie con il Veglione dei bambini il 7, 14 e 21 febbraio, mentre il tradizionale CarnevalFratta sarà in calendario il 22 febbraio.