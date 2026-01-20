Lucchese-Viareggio e Viareggio-Massese: si va verso il divieto di trasferta per gli ospiti?

LUCCA - L'Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni sportive il 20 gennaio ha rinviato queste due gare alle autorità provinciali di Pubblica di sicurezza "per l'adozione di eventuali misure restrittive, condividendo le criticità segnalate dalle Questure competenti"
Nella determinazione 3/2026 del 20 gennaio, l’Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni sportive del Ministero dell’Interno ha deciso il “rinvio della pratica per l’adozione di misure restrittive da parte dell’Autorità di Pubblica sicurezza” di alcune gare di Eccellenza, tra cui, in Toscana, Lucchese-Viareggio, in programma il 25 gennaio, e Viareggio-Massese in programma il 31 gennaio. “Si condividono – si legge nel dispositivo – le criticità segnalate dalle Questure competenti, significando che potranno essere interessate direttamente le Autorità provinciali di P.S. interessate, per l’adozione di misure restrittive”. In entrambi i casi le “misure restrittive” con ogni probabilità potrebbero essere il divieto di trasferta per i tifosi delle squadre ospiti.