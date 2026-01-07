Melissa Del Guerra (BF Porcari) vince torneo di Gallipoli under 14

BASKET GIOVANILE - Grande soddisfazione al BF Porcari per la partecipazione di Melissa Del Guerra, giovane e promettente atleta gialloblù, con la Rappresentativa Toscana Under 14. Un riconoscimento prestigioso per la giocatrice (maglia #6), che milita nelle formazioni Under 15 e Under 17 della società porcarese. Un'esperienza che costituisce un’importante tappa nel suo percorso di crescita sportiva.

La selezione regionale ha preso parte a un torneo nazionale di alto profilo, svoltosi a Gallipoli dal 2 al 6 gennaio, manifestazione che ha riunito alcune delle migliori realtà giovanili del panorama cestistico italiano. Un contesto competitivo e stimolante, nel quale Melissa ha avuto l’opportunità di confrontarsi con atlete di grande livello, vivendo un’esperienza formativa di assoluto valore. Per la giovane atleta si tratta di un traguardo significativo, frutto di impegno costante, sacrificio e passione quotidiana, qualità che le hanno permesso di mettersi in evidenza e di guadagnarsi la fiducia dello staff tecnico regionale. Indossare la maglia della Toscana rappresenta infatti non solo un onore, ma anche un momento di crescita sia dal punto di vista tecnico che umano. Dal punto di vista strettamente sportivo, la Rappresentativa Toscana si è confermata assoluta protagonista del torneo. Nella prima fase la squadra ha dominato il proprio girone, ottenendo tre vittorie su altrettanti incontri contro Puglia, Umbria e Sicilia. Nella seconda fase, i successi contro Puglia 2013 e Marche hanno permesso alla Toscana di chiudere al primo posto, conquistando l’accesso alla finalissima, poi vinta con pieno merito proprio contro la formazione marchigiana. Per la cronaca le ragazze del duo Mandroni-Vannozzi si sono imposte nettamente con un eloquente e perentorio 65 a 39.