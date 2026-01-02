Meno vigili del fuoco in Toscana: “A Lucca carenza di personale del 10%”

PROVINCIA DI LUCCA - Il dato lucchese in linea con quello regionale. A pagare di più è il territorio di Firenze: "Tempi d'intervento più lunghi"
Una carenza di unità superiore al 10%, nella provincia di Lucca così come in tutta la Toscana. Anche i vigili del fuoco sono costretti a fare i conti con la mancanza di personale, all’interno di una situazione sempre più complessa. L’allarme è stato lanciato Giancarlo Gori, coordinatore Funzione pubblica Cgil vigili del fuoco per la Toscana, sottolineando anche come tutto questo incida inevitabilmente sui tempi di intervento, resi più lunghi negli ultimi tre-quattro anni. Un quadro che vede Firenze come il territorio più in difficoltà a livello regionale.
E i problemi non sembrano vicini alla fine. Il 2026 infatti non si preannuncia come un anno roseo.