Piana, quasi due milioni di euro per le canalette irrigue

PIANA DI LUCCA - Finanziamento della Regione per il progetto del Consorzio di Bonifica

Quasi due milioni di euro per sistemare murature danneggiate e perdite, rimuovere sedimenti e molto altro. È questa la cifra arrivata al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord dalla Regione Toscana per le canalette irrigue della Piana di Lucca. Nello specifico si parla di 1,8 milioni, per finanziare il progetto per il primo lotto di manutenzione straordinaria. Un intervento che mette nel mirino alcuni dei canali più importanti: dalla Canaletta Costa alla Canaletta Fanuccio di Ponente; dal Canale di Moriano a tratti della Fossa Nuova; fino al rifacimento dell’attraversamento sul Rio Nocella. Un capitolo a parte riguarda invece il monitoraggio: l’installazione di otto nuovi misuratori di portata permetterà di controllare in tempo reale i flussi idrici.

La piana lucchese custodisce una delle reti irrigue storiche più estese e preziose della Toscana: oltre 400 chilometri di canalette che, da secoli, sostengono l’agricoltura e proteggono il territorio.

«Questo finanziamento rappresenta un riconoscimento importante del valore della nostra rete irrigua e del lavoro quotidiano che svolgiamo per mantenerla efficiente – dichiara il presidente del Consorzio, Dino Sodini -. Interveniamo su infrastrutture storiche che continuano a garantire sicurezza idraulica e sostegno all’agricoltura di qualità. Restituire loro funzionalità significa investire sul futuro della piana lucchese, sulla tutela del territorio e sulla tutela dell’acqua».