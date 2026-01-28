Pnrr, 8 opere in Provincia di Lucca “salvate” grazie alla legge regionale

TOSCANA - Il monitoraggio al secondo semestre del 2025 della Conferenza dei servizi relativa alle opere Pnrr e Pnc elenca 41 opere in Toscana che hanno beneficiato di questo percorso ‘facilitato’.

Sono 8 le opere pubbliche in provincia di Lucca ritenute strategiche ed inserite nel Pnrr e nel Pnc che sono state ‘salvate’ dall’applicazione della legge regionale, che prevede procedure più snelle per le variazioni urbanistiche legate ad interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o nel Piano nazionale degli investimenti complementari.

“Questi investimenti – spiegano il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore regionale all’urbanistica Filippo Boni – sono molto attesi dai territori ed hanno un valore complessivo di oltre 450 milioni di euro, ma con procedure ordinarie avrebbero potuto superare i termini stringenti per la realizzazione delle opere, fissati dai Piani al 2026. La Regione Toscana ha mostrato lungimiranza e nella precedente legislatura, con una legge di iniziativa consiliare, ha semplificato i procedimenti relativi all’approvazione delle varianti agli strumenti della pianificazione territoriale, creando le condizioni per abbattere le tempistiche burocratiche senza diminuire il controllo su aspetti fondamentali come la sostenibilità o la sicurezza”.

Il monitoraggio al secondo semestre del 2025 della Conferenza dei servizi relativa alle opere Pnrr e Pnc elenca 41 opere che hanno beneficiato di questo percorso ‘facilitato’: sono impianti sportivi, interventi di riqualificazione urbana, ampliamenti o progetti di messa in sicurezza di edifici scolastici, recupero di immobili destinati ad ospedali o case della comunità, piste ciclabili, edilizia sociale, ma anche progetti per la rivitalizzazione di borghi storici o per la realizzazione di opere per la mobilità di massa, come la tratta Le Piagge-Campi Bisenzio della tranvia fiorentina.

Nel dettaglio sono state approvate le varianti per: Lucca, riqualificazione impianto sportivo in via della Macchia, località Acquedotto; Lucca, impianto sportivo di via delle Tagliate, costruzione palestra pugilistica e piscina ludico-motoria; Lucca – costruzione spogliatoi nell’impianto polivalente di Santa Maria del Giudice, via Nuova per Pisa; Provincia di Lucca, adeguamento e messa in sicurezza di locali dell’Istituto tecnologico agrario Busdraghi di Mutigliano; Provincia di Lucca, demolizione del magazzino e ricostruzione dei nuovi laboratori didattici dell’Istituto tecnologico agrario Busdraghi di Mutigliano; Altopascio, realizzazione del nuovo edificio della scuola primaria di Marginone, via Lamarmora; Altopascio, realizzazione nuovo asilo nido in via Francesco d’Assisi; Camporgiano, insediamento di strutture turistico ricettive per la rigenerazione dell’abitato di Filicaia.