Saldi: “Negozi in ripresa rispetto al web. In Toscana si spenderanno circa 315 milioni di euro”

VERSILIA - Da sabato 3 gennaio partono i saldi, che vedranno un maggior numero di acquirenti nella regione, ma una minore spesa media rispetto allo scorso anno. Bertolani, Presidente Confcommercio Viareggio e Versilia: "Tempistiche dettate dagli sconti del web, ma i consumatori tornano a preferire i negozi fisici a quelli online."

Il 2026 è appena iniziato, ma la caccia ai grandi affari sta già per aprirsi. I saldi invernali prenderanno infatti il via già sabato 3 gennaio, e secondo le stime di Confcommercio, le persone che sfrutteranno l’occasione aumenteranno, ma a fronte di una spesa media più bassa. Dovrebbero infatti essere più di due milioni i toscani che faranno acquisti in questo periodo, ovvero circa il 62% contro il 61% del 2025, ma con una spesa media che continua a ridursi, arrivando a 139 euro a persona rispetto ai 140 dell’anno appena passato.

Non manca però chi si lamenta per una partenza così anticipata, una necessità dettata dalla competizione con i negozi online, che starebbero però perdendo terreno rispetto a quelli in loco, tornati tra le preferenze della clientela. Secondo Piero Bertolani, Presidente di Confcommercio di Viareggio e della Versilia, sarebbero infatti molti quelli che adoperano la ricerca sul web solo per scegliere il prodotto da acquistare poi in un negozio tradizionali.

Infine può essere utile ricordare qualche accortezza da seguire mentre si è alla ricerca dell’acquisto giusto, ad esempio controllare sempre che il cartellino riporti sia il prezzo originale che la percentuale dello sconto, oppure il diffidare di sconti che vanno sopra al 50%.