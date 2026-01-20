Sedici volte Parco e i giovani della Virtus nel cross di Lucca

ATLETICA - Era la prova unica a livello regionale per definire le società toscane che nelle varie categorie parteciperanno il 22 febbraio ai campionati italiani di Selimunte in provincia di Trapani. Il GP Parco Alpi Apuane conquista il 16° titolo regionale consecutivo. Al femminile s'impone il GS Orecchiella Garfagnana. Bene a livello giovanile Alessandro Santangelo e Carolina Fraquelli della Virtus e Isotta Paiotti del Pietrasanta Versilia.

Il G.P. Parco Alpi Apuane si conferma al vertice del cross regionale. Sui prati urbani delle mura di Lucca, sotto la perfetta regia della Virtus Lucca, si è corsa infatti la prova unica di cross regionale per società. La forte compagine biancoverde, attesa agli importanti impegni di febbraio nella Coppa dei Campioni per Club ad Albufeira in Portogallo e a Selinunte in Sicilia, si è presentata con la squadra assoluta priva di Brunier, Intunzinzi, Proment e Vallet ma la compattezza di squadra non ha fatto rimpiangere le assenze: sei atleti nelle prime sei posizioni della classifica finale. Trionfa Nicolò Bedini in 29’34” davanti a Renè Cuneaz di soli 7” e Francesco Da Vià che completa il podio di 20”. Michele Fontana è quarto e a completare lo “storico sestetto“ Francesco Nardone e Leon Martinet. Il Parco del presidente Graziano Poli ottiene anche il sedicesimo titolo consecutivo di cross regionale, un record quasi inattaccabile. Molto bene anche la Virtus padrona di casa. Tra gli Juniores sulla distanza di 6 km secondo posto nella classifica di società e l’ennesimo titolo toscano per Alessandro Santangelo che vince in 17’44”. Quarto posto dopo una buona prova di Andreas Ghilarducci (19’06”). Tra gli Allievi, sul terzo gradino del podio nella classifica di società, in evidenza Giulio Guccione e Leonardo Santangelo rispettivamente quarto e quinto. Medaglia d’argento per la combinata maschile. Tra le donne, quinto posto per la squadra Promesse che registra il bronzo di Carolina Fraquelli (20’36”) e il quinto di Emma Puccetti (21’19”). Bronzo di squadra infine per le Allieve. Anche il GS Orecchiella Garfagnana, primo in campo femminile, e l’Atletica Pietrasanta Versilia (successo di Isotta Paiotti tra le Junior e quarto posto in campo maschile) saranno presenti in Sicilia per tenere alto il nome e il prestigio del podismo lucchese.