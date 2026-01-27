Sei comuni e una sola voce: “No a Cava Fornace”

Montignoso - Montignoso, Massa, Carrara, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza verso un consiglio comunale congiunto per la chiusura del sito. E parte l'alleanza con i comitati

Una giornata memorabile per i comuni della Versilia e della Costa Apuana: riuniti nella sala consigliare di Piazza Vittorio Veneto, Montignoso, Massa, Carrara, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza hanno ribadito il no a cava Fornace ed espresso la piena volontà di collaborare con i comitati per la chiusura del sito. I prossimi passi saranno un consiglio comunale congiunto, per cui é stata proposta la location di Villa Bertelli, e una manifestazione unitaria che si terrà a fine marzo.