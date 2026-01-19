Coldiretti: “Sant’Antonio riaccende le luci su un settore in difficoltà”

MONTIGNOSO - Una tradizione risalente al quarto secolo ancora oggi calorosamente accolta non solo dagli allevatori, che con i circa 500mila capi di bestiame in Toscana compongono poco meno del 15% del PIL regionale, ma anche dalle famiglie che portano a benedire i propri animali domestici.

Quella di far benedire gli animali da reddito nella festa di Sant’Antonio Abate è una tradizione che affonda le sue radici nel quarto secolo, ma ancora oggi tanto gli allevatori quanto le famiglie con i loro animali domestici si confermano profondamente legati a questa ricorrenza. Un momento di gratitudine e vicinanza agli animali che quindi viene celebrato non solo negli allevamenti, dove i parroci vengono accolti per la benedizione del bestiame, ma anche nelle chiese e nelle piazze delle città, per dare modo anche alle circa 700mila famiglie toscane con un animale domestico di far benedire anche i propri amici a quattro zampe.

Secondo Coldiretti, sarebbero infatti circa 500mila gli animali negli allevamenti della Toscana, che nonostante ricoprano un ruolo fondamentale, del valore di poco inferiore al 15% del PIL regionale, tanto per portare prodotti di qualità sulle nostre tavole che nella tutela sociale e ambientale delle aree interne e montane, fanno fatica a trovare nuovi addetti ai lavori. Ma nonostante le difficoltà del settore, ci sono anche giovani che hanno accettato la sfida del diventare allevatori.