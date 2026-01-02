E’ subito Viareggio-Castelnuovo; al Pini si riparte col gran derby

CALCIO ECCELLENZA - Dopo la sosta per le festività natalizie riprendono i campionati di calcio con la prima del girone di ritorno dell'Eccellenza toscana girone A. Domenica (ore 14,30) allo stadio dei Pini il Viareggio riceve il Castelnuovo in un derby atteso e sentito dalle due parti. Intanto l'attaccante Raffaele Ortolini, che non rientrava nei programmi tecnici del Viareggio, è passato alla formazione calabrese della Sambiese in serie D.

Nessuna entrata per adesso per le zebre che stanno cercando un difensore ed un attaccante. Dopo l’infortunio torna disponibile Belluomini, è migliorato Ivani, mentre Lollo non è ancora al top. Il Castelnuovo, che dopo la sconfitta dell’andata al “Nardini” 5-1 ha ottenuto una serie di risultati utili tanto da collocarlo in zona play off, ha messo a disposizione del tecnico Luigi Grassi, bravo anche in questa veste, nonostante troppo in fretta fosse stato messo in discussione, Modou “Momo” Fall: per il centrocampista si tratta di un ritorno in Garfagnana. Un rinforzo importante per il girone di ritorno.