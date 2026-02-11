Aggiudicata la ex Laveno, sarà un albergo

Pietrasanta - Superato il contenzioso che teneva bloccata la ristrutturazione. La soddisfazione di Asl- Toscana Nord Ovest

Accordo fatto tra Asl e società aggiudicataria per la cessione della ex Laveno: l’immobile di via Apua, un tempo sede della Richard Ginori, abbandonato da oltre 40 anni sarà trasformato in un albergo. Il contenzioso che aveva tenuto bloccato il passaggio di proprietà è stato superato grazie a un accordo transattivo che prevede la cessione dell’immobile per 1,8 milioni di euro, ovvero la cifra stabilita nel bando, dall’azienda sanitaria allo stesso privato che se lo era aggiudicato tramite gara nel 2021. “Asl è soddisfatta per l’esito della transazione, il prezzo concordato è quello dell’aggiudicazione e il progetto è sicuramente importante” fanno sapere dall’azienda sanitaria. La conclusione dell’accordo fa dunque tornare in auge lo scenario della ristrutturazione a fini ricettivi – ovvero la realizzazione di un albergo – e sembra mettere una pietra tombale sulle altre due destinazioni d’uso ipotizzate durante le querelle legale, ovvero la trasformazione in struttura socio-sanitaria, proposta da Croce Verde Pietrasanta, e la destinazione a sede istituzionale di Gaia Spa.