Aziende agricole dimezzate in dieci anni

Il dato emerse nell'assemblea provinciale della Cia Toscana Nord

Più che dimezzate nel giro di dieci anni. E’ il dato eclatante e impietoso della diminuzione delle aziende agricole del territorio emerso nell’assemblea provinciale della Cia Toscana Nord che si è tenuta a Capannori, nella sala consiliare del Comune. «Dal passato al futuro: un’agricoltura protagonista”, il tema dell’appuntamento nel quale il presidente Luca Simoncini ha tracciato un bilancio degli obiettivi raggiunti sotto la sua guida e ha parlato delle sfide che la Confederazione agricoltori italiani dovrà affrontare nei prossimi anni.politiche agricole che, secondo i propositi, incideranno sul futuro delle aziende per i prossimi vent’anni.

 