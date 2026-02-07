Bagni di Lucca, aperte le iscrizioni alla XXXIII edizione del Teatro Scuola

BAGNI DI LUCCA - Da oltre trent’anni il Teatro Accademico di Bagni di Lucca porta scuole in gara da tutta la Toscana

Presentata presso il palazzo comunale di Bagni di Lucca l’apertura delle iscrizioni della XXXIII edizione di Teatro Scuola, la rassegna che da oltre trent’anni porta al Teatro Accademico di Bagni di Lucca scuole in gara provenienti da tutta la Toscana e non solo. Una rassegna che è un fiore all’occhiello, ha dichiarato Maria Barsellotti, con una manifestazione che non si è fermata nemmeno nel 2020 nell’anno per la pandemia. Infatti, dopo il Covid, la manifestazione, sostenuta oltre che dal Comune termale, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha saputo rigenerarsi e adeguarsi ai tempi.

Quest’anno l’organizzazione torna alla Compagnia Teatrale “Il circo e la luna” sotto la direzione artistica di Michela Innocenti. Il programma, le date e le scuole partecipanti saranno rese note dopo la chiusura delle iscrizioni, aperte ufficialmente proprio nel corso della conferenza stampa.