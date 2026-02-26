Barabotti su erosione: “Commissariare la Regione Toscana”

Cronaca
Pubblicato il

Redazione

di Redazione

Massa - Nel suo intervento alla Camera dei Deputati, l’onorevole massese ha accusato l’amministrazione di aver messo in campo solo interventi “tampone”

Nessun intervento strutturale, solo soluzioni tampone per un problema, quello dell’erosione, che ormai da anni minaccia la costa e l’economia apuana. “Per questo presenteremo un’interrogazione per chiedere al governo di valutare il commissariamento della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione”: lo ha detto alla Camera dei Deputati, l’onorevole massese Andrea Barabotti (Lega), intervenendo sul tema dell’erosione della costa apuana