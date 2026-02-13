Cala l’artigianato di Lucca e Massa-Carrara: meno attività nel 2025

PROVINCIA DI LUCCA - A dirlo è la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. A Lucca il settore è il 25% del tessuto economico

Quasi cento attività in meno in un anno. È stato un 2025 in chiaroscuro quello del settore dell’artigianato nella provincia di Lucca: 668 nuove iscrizioni a fronte di 763 chiusure, per un calo dello 0,9%. Un lieve calo in linea con il dato del 2024. A dirlo sono i numeri diffusi dall’Istituto di Studi e Ricerche e dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, secondo cui il sistema artigiano lucchese ha chiuso l’anno con oltre 10mila imprese registrate; quasi il 26% del tessuto economico provinciale.

Nello specifico, le imprese individuali, pur rappresentando il 75% del totale, perdono 60 unità, mentre crescono le società di capitale (+1,6%). A livello settoriale, le costruzioni restano prevalenti con 4.304 imprese, mentre il manifatturiero (2.348 unità) perde l’1,8%. Unico comparto in crescita è il terziario (+0,5%).

Non è diversa la situazione a Massa-Carrara. Nella provincia apuana nel 2025 ci sono state 265 nuove iscrizioni e 343 cessazioni, a un tasso di crescita del -1,7%, il più marcato dell’area della Toscana Nord-Ovest. Le imprese individuali registrano una perdita di 49 imprese, mentre le società di persone calano di 15 unità. Il comparto delle costruzioni si conferma l’asse portante con 1.909 imprese, seguito dai servizi e dal manifatturiero.

“I dati del 2025, pur evidenziando una leggera flessione – afferma Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – confermano la tenuta e la centralità del settore artigiano nell’economia di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. Il ‘saper fare’ tradizionale continua a essere un patrimonio distintivo del territorio, capace di valorizzare cultura, competenze e sviluppo locale. Allo stesso tempo, è fondamentale sostenere il ricambio generazionale con la formazione professionale e favorire l’integrazione di nuove tecnologie, così da rafforzare la competitività delle imprese artigiane.”