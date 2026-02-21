Carnevale, gran finale a Viareggio: folla record in Passeggiata

VIAREGGIO - L'ultimo corso del Carnevale di Viareggio 2026 è partito anche stavolta baciato dal sole e da una folla record. La giornata è stata anche un'occasione per la presidente della Fondazione Carnevale per fare il punto sull'edizione 2026 e sui suoi 10 anni di presidenza. Al termine della sfilata via allo spettacolo pirotecnico e alle premiazioni.

L’edizione 2026 del Carnevale di Viareggio si chiude in bellezza con un’altra giornata di sole splendente che, complice l’allungamento delle giornate, è riuscito a baciare anche l’inizio di questo ultimo corso in maschera del 2026, in programma in orario serale con partenza alle 17. Come per ogni corso però, la giornata della Fondazione Carnevale è partita già in mattinata con la presentazione degli ospiti alla Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio, tra cui l’ex ministro della cultura Alberto Bonisoli, la presidente della Fondazione Foqus Rachele Furfaro, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Massimo Marsili, il dirigente di Mediaset Carlo Gorla, l’eurodiplomatica viareggina Serena Lippi, e lo chef napoletano Francesco Frascione, che farà squadra con il lucchese Cristiano Tomei per portare la lasagna napoletana in piazza Mazzini.

L’ultimo corso in maschera ha chiuso il Carnevale viareggino in un ulteriore tripudio di colori, musica ed allegria, ma è stato pure un momento di chiusura non solo per l’edizione 2026 della manifestazione, ma anche per la presidenza della Fondazione Carnevale targata Maria Lina Marcucci, che in mattinata ha iniziato a tracciare un bilancio dei 10 anni passati alla guida della macchina del carnevale viareggino.

Per rivivere tutte le emozioni di questo ultimo corso, sarà sufficiente sintonizzarsi su NoiTv, canale 12 del digitale terrestre, domenica alle 14 e sabato 28 febbraio alle 10.