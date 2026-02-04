Doppio colpo del Ghiviborgo: presi Asmussen e Paulino

Doppio colpo del Ghiviborgo: presi Asmussen e Paulino

Calcio Sport
Pubblicato il

Guido Casotti

di Guido Casotti

CALCIO D - Alla luce di un periodo di crisi e di risultati che hanno complicato una classifica non più tanto tranquilla, il Ghiviborgo corre ai ripari sul mercato e ingaggia due 20enni di nazionalità straniera: il danese Anders Asmussen, (nella foto) centrocampista offensivo proveniente dall'Empoli e dal precedente prestito al Rimini e dell'argentino Angel Paulino difensore centrale molto dotato sia fisicamente che tecnicamente.

Lasciano la Valle del Serchio invece Leonardo Brisciani che va al Carbonia, in Sardegna, e Francesco Citarella che passa all’Orvietana.