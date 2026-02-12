Europa e Lucca più vicine, inaugurato sportello in Provincia

PROVINCIA DI LUCCA - Lucca è la terza provincia in Toscana dopo Siena e Firenze. Tra i compiti: assistenza su politiche e opportunità e consulenza su finanziamenti

Lucca è distante da Bruxelles, in linea d’aria, oltre 900 chilometri, eppure da oggi le due città sono un po’ più vicine. E il merito è del Centro Europe Direct inaugurato all’interno del Palazzo Ducale a Lucca. Dopo Firenze e Siena quindi anche la provincia lucchese entra ufficialmente a far parte della rete di informazione della Commissione europea, con obiettivi semplice, come dare assistenza a cittadini e imprese sulle politiche e sulle opportunità che l’UE offre o creare eventi e formazione attraverso la promozione di iniziative. Provincia e Europa in dialogo insomma, con lo sportello nell’Antica Armeria che fa il paio con quello a Viareggio, in viale Giosuè Carducci.

Hanno preso parte al taglio del nastro il presidente della Provincia, Marcello Pierucci, il consigliere provinciale con delega alle Politiche europee, Luca Menesini, e il responsabile della comunicazione alla Rappresentanza italiana della Commissione europea a Roma, Massimo Pronio, mentre la Regione Toscana sarà rappresentata da Irene Galletti, presidente della Commissione Politiche europee e relazioni internazionali.

Lo sportello sarà aperto tre giorni alla settimana, con orari alternati tra mattina e pomeriggio. In particolare a Lucca lo sportello sarà aperto il lunedì (10-13); il mercoledì (10-13) e il giovedì (15-18:30), mentre a Viareggio è aperto il lunedì (10-13:30); martedì (15-18) e venerdì 10-13:30).