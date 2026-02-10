Foibe, la storica Simonetti: “Per molti sarò una fascista, ma difendo una memoria onesta”

LUCCA - Durante le commemorazioni del Giorno del Ricordo a Lucca, la storica Simonetta Simonetti (Associazione Toscana Volontari della Libertà) ha tenuto un intervento fermo e commosso sulle foibe e sull’esodo giuliano-dalmata

Dopo la deposizione della corona di alloro fuori dal Real Collegio, nel corso delle commemorazioni per il Giorno del Ricordo, la prima a prendere la parola è stata la storica lucchese Simonetta Simonetti, di ATVL-Associazione Toscana Volontari della Libertà.

Il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004, vuole “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Simonetta Simonetti ha tenuto in intervento fermo e a tratti commosso: “Il Giorno del Ricordo – ha detto – continua a essere la giornata del rancore, della contestazione. Io sono una persona che studia la storia in modo onesto e cerco di diffondere una memoria onesta. Oggi sarò una fascista dichiarata da molte persone. Io però porto avanti l’onestà.”

“La storia va conosciuta. Io so benissimo quello che successe nei territori. So benissimo quali sono state le colpe dei totalitarismi. So benissimo quali sono stati gli sbagli del fascismo, sono ben a conoscenza di questo. Però la vendetta io non la ammetto. E mi fa rabbia l’assenza di tante persone. Mi fa rabbia questo silenzio, questo giustificazionismo che io detesto; negare che certe cose siano avvenute.”

La storica ha poi dato voce a una memoria personale: “Mi ricordo benissimo che alla Manifattura arrivarono molte donne da Pola, e la mia mamma, che lavorava in Manifattura, le ricordava sempre. Diceva che non si capiva quando parlavano ma che erano delle brave lavoratrici. Voi pensate solo a cosa possa essere il trauma di una persona che deve di colpo allontanarsi dalla sua casa, lasciare le sue comodità, i suoi affetti, i suoi ricordi, mettendo tutto in un sacchetto, in una valigia, in una borsa… Doversene andare via e poi sentirsi dire che erano fascisti…”.

Simona Simonetti ha concluso il suo intervento citando una canzone di Simone Cristicchi, “Magazzino 18”: “E siamo scesi dalla nave bianca / i bambini, le donne e gli anziani / ci chiamavano fascisti /eravamo solo italiani”.