Idea Pieroni non delude (1,86) ma Sottile si ferma ad un modesto 2,12

ATLETICA - Ottima riuscita e grande partecipazione per la prima edizione del Banca Reale Indoor High Jump, meeting internazionale di salto in alto inserito nel World Athletics Global Calendar Tour 2026 organizzato dall’Atletica Virtus Lucca sulla pedana della pista coperta del Moreno Martini. Il successo va a Idea Pieroni (1,86) in campo femminile e al brasiliano Thiago Moura con 2,15.

Atleti di grande spessore provenienti da otto nazioni e quattro continenti diversi hanno dato vita alla prima edizione del Banca Reale Indoor High Jump, gara internazionale di salto in alto svoltasi sulla pedana della pista coperta del Moreno Martini di Lucca. L’evento si è aperto con la prova riservata ai più giovani che vedeva in gara 16 tra i migliori atleti categoria Cadetti e Cadette della Toscana. Al femminile si impone Greta Lorenzini, dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno, con 1.50 seguita dall’atleta di casa Camilla Lucchesi della Virtus Lucca. Nella gara maschile bella vittoria per Marco Brusone, Prosport Atletica Firenze, che si ferma a 1.74 eguagliando il primato personale realizzato proprio a Lucca lo scorso anno. Sul secondo gradino del podio il classe 2012 Niccolò Cosimini, atleta Virtus proveniente dal vivaio del Gruppo Marciatori di Barga, che al suo primo anno porta a 1.71 il proprio primato personale. E poi il clou con l’attesa per la “fille du pay” Idea Pieroni. Entra benissimo in gara la campionessa di casa (GS Carabinieri) che supera al primo tentativo le misure di 1.74, 1.78 e 1.81 restando in competizione solo con l’altra azzurra, la vice campionessa italiana Marta Morara (Aeronautica militare) che non supera però il metro e 83. Idea invece, spinta dall’entusiasmo del pubblico del Moreno Martini, al terzo tentativo supera l’1.83, al secondo l’1.86 e per pochissimo fallisce l’assalto all’1.88 vincendo comunque tra gli applausi la prima edizione del Banca Reale Indoor High Jump. Meno convincente la gara maschile dove il risvolto tecnico rimane al di sotto delle attese. Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), quarto classificato alle Olimpiadi di Parigi 2024 con 2,34 e atleta che ha vestito la maglia Virtus agli ultimi due societari, si ferma ad un modesto 2,12 dimostrando di essere ancora lontano da una buona condizione di forma. Ci riproverà fra pochi giorni in Germania. Così vince con grande merito e a ritmo di samba il brasiliano Thiago Moura che supera alla seconda prova i 2,15 ma poi fallisce i tre tentativi a 2,20.