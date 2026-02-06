Il Pd di Viareggio chiede sanzioni verso Baccelli

VIAREGGIO - La segreteria comunale del PD e quella della Versilia invocano l'articolo 4 dello statuto del Partito nei confronti di Stefano Baccelli, in quanto si sarebbe candidato con il sostegno di una lista esterna ai Dem.

Secondo la lettera inviata dalle due segreterie del Partito Democratico di Viareggio e della Versilia alla commissione di Garanzia del PD di Lucca e della Toscana, il percorso che ha portato Stefano Baccelli a candidarsi alle primarie in forza del movimento Spazio Progressista e gli attacchi verso il PD viareggino sarebbero lesivi del codice etico del Partito.

I Dem invocano anche l’articolo 4 dello statuto nazionale in quanto la sua candidatura con una forza differente dal PD sarebbe incompatibile con il possesso della tessera del Partito.

” Scriviamo la presente a seguito della conferenza stampa odierna della lista civica ‘Spazio Progressista’, lista attiva a livello comunale e facente parte del ‘Cantiere del centro-sinistra’, durante la quale è stata presentata la candidatura dell’iscritto al Partito Democratico di Lucca, Stefano Baccelli, quale proprio candidato alle imminenti primarie di centrosinistra per le elezioni amministrative del Comune di Viareggio.

A tal proposito, l’iscritto, negli ultimi mesi ha rilasciato varie interviste e pubblicazioni sui propri canali social dove lasciava intendere la propria disponibilità a candidarsi alle imminenti elezioni amministrative.

A seguito dell’incontro tenutosi tra Baccelli, il Segretario del PD Viareggio Ciucci e il Capogruppo Rossi, fu fatto presente che il Partito locale avrebbe svolta un percorso di consultazioni per la scelta del/la proprio/a candidato/a. Il percorso di consultazione, tenutosi nel mese di settembre e ottobre 2025, ha portato all’indicazione da parte dell’Assemblea dell’U.C. di Viareggio di Federica Maineri quale proposta del Partito Democratico per la coalizione di centrosinistra.

Nelle ultime settimane, Baccelli, ha effettuato vari attacchi – in pubblicazioni nei propri canali social e a mezzo stampa – al gruppo dirigente e alla candidata espressa dal Partito di Viareggio. Partito verso il quale non ha mai avanzato formalmente la sua disponibilità, chiesto un passaggio assembleare sulla sua persona o raccolto firme tra gli iscritti, come disciplinato dallo Statuto.

Tale comportamento si configura come lesivo del Codice Etico del Partito Democratico, di una leale collaborazione e sostegno alla vita del partito, in particolare non rispettando i percorsi decisionali partecipati, trasparenti e motivati.

L’odierna candidatura, inoltre, è un’incompatibilità con l’Art.4 dello Statuto nazionale, in quanto la sua proposta da parte di una lista civica non collegata al Partito Democratico si configura come adesione ad un altro movimento ed è incompatibile con il possesso dell’iscrizione al Partito.

Si invita pertanto la Vostra rispettabile Commissione a valutare tali comportamenti, i danni recati alla reputazione del Partito, e ad intraprendere le conseguenti azioni disciplinari previste.”