Dieci milioni per gli impianti sportivi: ecco il nuovo bando regionale

TOSCANA - Nel mirino soprattutto i piccoli comuni. Nella provincia di Lucca ci sono circa 600 strutture

Quasi 600 impianti sportivi. Per la precisione: 597. Sono quelli presenti nella provincia di Lucca secondo il Rapporto Sport 2025, a cui è rivolto il nuovo bando da 10 milioni di euro presentato dalla Regione Toscana, per la manutenzione straordinaria degli impianti e degli spazi sportivi pubblici. Il tutto con alcuni criteri: particolare attenzione nell’assegnazione dei fondi verrà data infatti alle richieste dei piccoli Comuni toscani e agli impianti che ospitano società storiche costituite da almeno 15 anni.

Gli interventi potranno riguardare l’ampliamento di impianti esistenti, la riqualificazione delle strutture o la realizzazione di spazi all’aperto. I lavori dovranno essere avviati entro il prossimo 30 novembre, per concludersi entro il 30 novembre 2027.

Il contributo avrà un con importo massimo di 400mila euro, prevede la compartecipazione obbligatoria da parte dei soggetti titolari dei progetti, di almeno il 10% del costo complessivo di ogni intervento. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è richiesto un cofinanziamento minimo pari al 5% del costo complessivo di ogni intervento.

“Con l’approvazione lunedì prossimo in Giunta del bando da 10 milioni di euro rivolto ai Comuni – ha spiegato Giani – si concretizza un indirizzo politico forte già presente nella prima legislatura e che prosegue in questa, per una Regione vicina ai Comuni e alle società sportive ‘diffuse’. Quello sullo sport e sugli impianti sportivi pubblici è un investimento che si rinnova per il sesto anno consecutivo: negli anni passati sono stati spesi 101 milioni coinvolgendo 236 Comuni e adesso ripartiamo immediatamente”. “Lo sport – ha concluso Giani – è sinonimo di valori, impegno, benefici per la salute. Per questo vogliamo accompagnare la pratica sportiva anche attraverso la qualificazione degli spazi, dando la priorità agli impianti dei piccoli Comuni dove operano società storiche”.