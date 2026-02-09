La Toscana piange monsignor Riccardo Fontana

FORTE DEI MARMI - Era originario di Forte dei Marmi. Figura di grande rilievo per la Chiesa aveva mantenuto il legame con la sua città natale

E’ morto lunedì mattina all’età di 79 anni monsignor Riccardo Fontana. Nato a Forte dei Marmi, ordinato sacerdote nel 1972, monsignor Riccardo Fontana è stato arcivescovo di Spoleto-Norcia per poi guidare dal 2009 al 2022 la diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Tra i tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa di monsignor Fontana, quelli dei vertici dell’amministrazione toscana e del Comune di Forte dei Marmi. “È stato un sacerdote attento, umile e vicino alle persone, capace di guidare la comunità con ascolto, equilibrio e grande umanità” ha dichiarato il governatore Eugenio Giani. “Era una figura di grande rilievo per la Chiesa italiana, mantenendo sempre un legame affettivo e identitario con la sua città natale” ha commentato il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi